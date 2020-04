Veertien Eindhovenaren hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen die als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus digitaal plaatsvond.

Tien van hen werden door Koning Willem-Alexander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie ontvingen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een man ontving de titel van Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege het coronavirus was er geen bijeenkomst waarop de gedecoreerden hun koninklijke onderscheiding ontvingen. Burgemeester John Jorritsma sprak hen donderdag al telefonisch toe. De officiële uitreiking vindt later plaats.

Ad Best, Paul Dinjens, Kees van den Heuvel, Su Hoang, Ben ter Horst, Riet Lesterhuis-Knabben, Kees Planken, Bertus van Waardenburg en Toos Wierema-Ballings, Jac Willemse werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Melahat Atmaca-Capoglu, Jan-Willem Geurts en Henk Loos tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Pieter Wijn werd de titel Officier in de Orde van Oranje-Nassau toebedeeld. Hij was tot aan zijn pensionering in 2015 klinisch fysicus bij het MMC en daarnaast van 1991 tot 2016 hoogleraar Klinische Fysica aan de TU/e.