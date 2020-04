De PSV Foundation lanceert een eigen bellijn voor supporters die zich eenzaam voelen tijdens de coronacrisis.

De lijn is in het leven geroepen voor supporters die zich eenzaam voelen of even een praatje willen maken. Dat mag gaan over de club of het gemis ervan maar ook over de persoonlijke situatie.



De lijn is van maandag tot en met vrijdag te bereiken op telefoonnummer 040 311 1913 tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.