Het Eindhovense bedrijf Signify, de voormalige lichttak van Philips, heeft in het eerste jaar van 2020 de winst verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Dat laat het bedrijf weten.

Waar het bedrijf in het eerste kwartaal van vorig jaar 55 miljoen euro verdiende, komt de teller het eerste kwartaal van 2020 op een winst van 112 miljoen euro te staan.

Het bedrijf vroeg eerder deze maand aan werknemers om 20 procent van hun loon af te staan om de coronacrisis te kunnen overleven. Vakbond VHP2 reageerde daar toen al woedend op, omdat grote bedrijven die omzet mislopen een regeling kunnen treffen met de Nederlandse regering.

Uit een e-mail die in handen was van Studio040 bleek bovendien dat werknemers van Signify helemaal niet stonden te springen om hun loon in te leveren, en dat er zelfs "van vrije wil geen sprake was".

