De politie heeft donderdagavond het rijbewijs van een negentienjarige bestuurder uit Venlo ingevorderd, omdat hij met 230 kilometer per uur over de A67 bij Eindhoven reed.

De bestuurder reed in een Mercedes over de A67 in de richting van Limburg. Door videosurveillance merkte de politie hem op. Hij had eerder al "met veel kabaal door de stad gereden", aldus de politie.

Het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd. Daarnaast kan hij een forse boete verwachten.