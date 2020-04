Lichtfestival GLOW werkt aan alternatieve scenario's voor de vijftiende editie van het evenement als gevolg van de landelijke maatregelen omtrent het coronavirus. Het evenement zal in november plaatsvinden.

Het festival trekt meestal zo'n 750.000 bezoekers die langs de grote lichtkunstwerken lopen. Hoewel nog niet duidelijk is hoe de ontwikkelingen rond het coronavirus na de zomer zullen zijn, denkt de organisatie niet dat GLOW in de gebruikelijke opzet mogelijk is.

Als alternatief wordt daarom onder meer gedacht aan grote lichtprojecties in de lucht. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is om mobiele lichtkunstwerken te maken die om de paar dagen langs parken en verzorgingshuizen zouden rijden.

Verder denkt de organisatie aan een speciaal plan om de stad een half uur donker te krijgen. Alle lichten zouden uitgaan en Eindhovenaren kunnen dan een lichtje buiten zetten. GLOW hoopt hiermee de Eindhovenaren dichter bij elkaar te brengen.

Alle alternatieven worden nu besproken. In juni hoopt het festival een knoop te kunnen doorhakken. GLOW staat dit jaar gepland tussen 7 tot 14 november.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.