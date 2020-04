De economie van regio Zuidoost-Brabant, waar Eindhoven onder valt, is in 2019 1,4 procent gegroeid, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is het laagste groeicijfer sinds 2013, toen de economie 0,9 procent groeide.

De laatste jaren steeg de economische bedrijvigheid fors in de regio. De economie groeide in die jaren steeds tussen de 3 en 5,5 procent. Vorig jaar is er aan die groeicijfers een einde gekomen.

Daarmee is de economische groei vergelijkbaar met andere Brabantse regio's. De economische groei van West-Brabant en Midden-Brabant is respectievelijk 1,5 en 1,4 procent.

De noordelijke regio's in de provincie deden het beter in economisch opzicht. De economie van regio Den Bosch groeide 2 procent en regio Noordoost-Brabant groeide tussen de 2,3 en 2,6 procent.

Met de matige groei van Zuidoost-Brabant, blijft ook het groeicijfer van Noord-Brabant als geheel achter. De economie van de provincie groeit 1,7 procent. De economieën van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland groeiden harder. Ook ligt het groeicijfer onder de economische groei van Nederland als geheel. De landelijke economie groeide met 1,8 procent.