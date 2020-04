Eindhoven Airport gaat in samenwerking met het Van Abbemuseum kunstenaars uit de regio een podium geven op het voorterrein van het vliegveld. Dat laat de luchthaven weten.

Dat gaat gebeuren met drie vitrines die door de Eindhovense ontwerper Piet Hein Eek worden gemaakt. De vitrines worden gevuld in samenwerking met het Van Abbemuseum. De bedoeling is dat er wisselende exposities in te zien zijn. Daarmee wil de luchthaven regionale kunst, cultuur en innovatie een podium bieden.

De vitrines zijn een klein onderdeel van een grotere herinrichting van het terrein rond het vliegveld. Eind 2019 werden al de nieuwe parkeergarage in gebruik genomen. Inmiddels wordt ook de laatste hand gelegd aan de aanleg van de Airport Boulevard, die de ruimte tussen het vliegveld en parkeergarage P1 bestrijkt.

Wanneer de vitrines geplaatst worden is onbekend. Een woordvoerder geeft aan dat de luchthaven daarmee wil wachten tot de toestroom van passagiers weer toeneemt.