De Partij van de Arbeid (PvdA) in Eindhoven wil dat vastgoedeigenaren de huur voor een "redelijk gedeelte" kwijtschelden. Dat laat de partij weten in een brief aan het Eindhovense college.

Volgens de PvdA zijn verhuurders vaak bereid om het innen van de huur uit te stellen. Maar dit is volgens de partij geen oplossing. Huurders zeggen niet te verwachten dat de omzet die ze door de coronacrisis mislopen, na de crisis kunnen inhalen. Mochten ze wel de huur moeten inhalen, dan komen ze alsnog in de financiële problemen.



De PvdA pleit daarom voor een gedeeltelijke kwijtschelding van de huur. Om ondernemers tegemoet te komen in crisistijden wil de partij ook dat de gemeente haar steentje bijdraagt door lokale heffingen en belastingen gedeeltelijk kwijt te schelden.

