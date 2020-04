Gemeente Eindhoven roept een zogenaamd huurteam in het leven om studenten te helpen met vragen over huisvesting.

Het huurteam moet studenten gaan helpen met vragen over veiligheid, kwaliteit van de huisvesting, huurprijzen en huurcontracten. Bovendien kan het team een belangrijke rol spelen voor internationale studenten, bijvoorbeeld op juridisch gebied.



Het huurteam kan een belangrijke bijdrage leveren aan een goed woonklimaat in de stad, laat wethouder Yasin Torunoglu weten. "We hebben als studentenstad een verplichting aan de jongeren die voor Eindhoven kiezen. Ze moeten veilig en passend wonen. Daarnaast is de aanwezigheid van studenten goed voor de leefbaarheid en levendigheid van de stad", aldus Torunoglu.



Het huurteam is onderdeel van een aantal afspraken die de gemeente in een nieuw convenant over studentenhuisvesting heeft vastgelegd met verschillende partijen, zoals Fontys, TU/e en studentenvertegenwoordigers.