De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een bosbrand op de Luchterheide in Geldrop.

Een gebied van ongeveer 20 bij 50 meter stond in brand. De brandweer was snel ter plaatse en kon daardoor voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Het lokale korps kreeg daarbij hulp van de brandweer uit Heeze.