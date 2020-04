Het Philips Museum is virtueel te bezoeken tijdens de Museumweek die maandag is begonnen.

Het museum heeft een 3D-model laten maken zodat bezoekers toch de mogelijkheid hebben om een kijkje te nemen in het museum.



In het museum is de tijdelijke expositie Vinyl! over de platenindustrie van Philips te zien. Omdat de expositie binnenkort voorbij is, heeft het museum er speciaal aandacht aan gegeven in het virtuele museum.