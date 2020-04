De 36-jarige Eindhovenaar die eerder in april twee politieagenten bedreigde met de dood en met besmetting van corona is veroordeeld tot acht weken gevangenisstraf en moet een schadevergoeding van 600 euro per agent betalen.

Dat heeft de politierechter van de rechtbank Oost-Brabant dinsdag besloten.



De Eindhovenaar dreigde op 10 april twee politieagenten te besmetten met corona en mishandelde één van de agenten door haar keel enige tijd dicht te knijpen met een nekklem. Ook verzette hij zich bij zijn aanhouding door de andere agent te krabben en te knijpen, en beledigde de verdachte de agenten door ze uit te schelden.

De man ging door het lint nadat de politieagenten hem erop aanspraken dat zijn auto half op de weg geparkeerd stond. De Eindhovenaar had volgens de rechter normaal antwoord moeten geven op de vraag van de politieagenten.

Schuldig aan vier delicten

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan vier delicten: bedreiging, mishandeling van een agent, belediging en verzet bij zijn aanhouding. Bovendien is er sprake van het dreigen met een potentieel dodelijke ziekte: corona.



Door het gedrag van de Eindhovenaar zitten de agenten sinds het voorval in thuisisolatie en weten niet of zij daadwerkelijk besmet zijn met corona. Hierdoor zijn ze ernstig beperkt in hun dagelijks leven. Daarom vindt de rechter dat de 36-jarige man 600 euro aan de agenten moet betalen.