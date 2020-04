Medewerkers van Vitalis Woonzorg Groep in Eindhoven kunnen zich vanuit hun auto laten testen in een eigen coronateststraat.



Medewerkers Vitalis vanuit de auto getest in eigen coronateststraat

Met de corona-teststraat breidt Vitalis de testmogelijkheden voor haar medewerkers uit. Medewerkers kunnen zich op afspraak dagelijks tussen 10.00 en 11.00 uur vanuit de auto laten testen.

Voordeel van de eigen teststraat is volgens Vitalis dat de uitslag vaak al binnen één dag bekend is. Als de testuitslag positief is, blijven medewerkers thuis totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn.



Medewerkers komen in aanmerking voor een test als ze werkzaam zijn in de directe dienstverlening rondom de cliënt en als ze minstens 24 uur symptomen van het coronavirus hebben. Sinds vorige week testte 75 procent van de medewerkers negatief. Deze medewerkers hebben dus geen corona.



Eerder deze maand opende GGD Brabant-Zuidoost een teststraat voor zorgmedewerkers die in contact komen met kwetsbare mensen. Zij worden getest in de speciale coronateststraat in parkeergarage de Witte Dame in Eindhoven.

