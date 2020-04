Vier mannen zijn aangehouden door de politie in verband met de 1.500 kilo cocaïne die vorige week in Best is gevonden.

Geen van de verdachten heeft de Nederlandse nationaliteit, meldt Omroep Brabant. Ze komen uit Servië, Turkije, Albanië en Frankrijk.

De grote partij drugs is vorige week vrijdag onderschept in de Rotterdamse haven. Bij de inval waren zwaar bewapende eenheden betrokken.

Uit onderzoek blijkt dat de containers afkomstig zijn uit Brazilië. Ook leidde het onderzoek naar de loods in Best, waar vier mannen zijn aangehouden die vermoedelijk op zoek waren naar de containers. Een vijfde man is in Rotterdam opgepakt.