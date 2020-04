De huurprijzen in de vrije sector in Eindhoven zijn gedaald. Dat is voor het eerst in jaren, blijkt uit cijfers van huurplatform Pararius.

Gemiddeld betaalden huurders in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 14,50 euro per vierkante meter per maand. Dat is 3,4 procent minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.



In vrijwel alle stadsdelen betalen particuliere huurders gemiddeld minder. De grootste daling vond plaats in het centrum van Eindhoven, waar de huren daalden met gemiddeld vijf procent. Alleen in Tongelre werd een stijging waargenomen. Daar ging de gemiddelde vierkantemeterprijs met bijna 8,5 procent omhoog.

Huurplatform Pararius noemt een betere balans tussen vraag en aanbod de voornaamste reden voor de daling van de huurprijzen. Zo zouden de gemeente, projectontwikkelaars en investeerders er de afgelopen tijd voor hebben gezorgd dat er huurwoningen zijn bijgekomen.

De trend in Eindhoven wijkt af van die in andere grote steden. De prijsstijging in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vlakt wel af, maar er is geen daling te zien. Zo stegen de huren in de vier grote steden met één tot bijna vier procent.