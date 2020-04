De Eindhovense organisaties Woonbedrijf, Samen voor Eindhoven, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven en Philips slaan de handen ineen om ouderen in de stad te helpen.

Met de samenwerking moeten de oudste inwoners van organisatie Woonbedrijf geholpen worden. Zo kunnen vrijwilligers de senioren helpen met boodschappen doen, het uitlaten van de hond en het bijhouden van de tuin. Ook hulp tegen eenzaamheid, door middel van bijvoorbeeld een telefoongesprek, behoort tot de mogelijkheden.

Philips biedt daarbij de helpende hand door medewerkers van het bedrijf tijd en ruimte te geven om zich in te zetten als vrijwilliger. De vrijwilligers zijn er bovendien niet enkel tijdens de coronacrisis. Ook na de crisis is het de bedoeling dat de samenwerking in stand blijft.

Om de hulp veilig te kunnen bieden, hebben de partijen instructies opgesteld waarmee de vrijwilligers binnen de RIVM-richtlijnen kunnen werken.

