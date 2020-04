Een 34-jarige man uit Eindhoven moet twee jaar in een inrichting voor stelselmatige daders zitten nadat hij maandag door de rechtbank in Den Bosch schuldig is bevonden aan het beroven van een man op straat in Eindhoven. Ook is hij veroordeeld voor een poging tot diefstal.

De verdachte liep in januari ’s avonds op de PSV-Laan naar twee mensen toe, bedreigde een van hen met een mes en eiste geld. Het slachtoffer zei niets op zak te hebben en liet onder dwang zijn portemonnee aan de verdachte zien. De man ging er uiteindelijk met 4 euro aan kleingeld vandoor.

Een dag later probeerde hij een vrouw van haar telefoon te beroven in de Stadspoort in Eindhoven, maar dat mislukte, waarna de politie hem arresteerde.

De rechtbank woog in de strafmaat mee dat de verdachte in 2018, 2019 en ook dit jaar nog veroordeeld is voor soortgelijke delicten. Bovendien houden de rechters er ernstig rekening mee dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan.

De veroordeelde kampt met vele problemen, zoals het ontbreken van huisvesting, structurele dagbesteding en een drugsverslaving.