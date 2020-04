De gemeente Eindhoven gaat vanaf maandag een groot deel van de eiken in de stad preventief behandelen om overlast van de eikenprocessierups te voorkomen.

"Vorig jaar hebben we 2.100 eiken preventief behandeld, maar daar zaten weinig tot geen nesten in. Nu behandelen we bijna alle nesten", laat een woordvoerder weten. In Eindhoven gaat het dit jaar om 19.500 van de ongeveer 28.500 eikenbomen in de hele gemeente.

Niet alle eiken mogen behandeld worden. Een deel staat in gebieden waar beschermde vlinders nestelen. Bij deze eiken mag niet preventief bestreden worden, maar mogen wel later rupsen en nesten verwijderd worden.



Vorig jaar was de overlast door de processierups in de regio groot. De haren van de diertjes veroorzaken overlast bij mensen, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie van de ogen en luchtwegen.