Bij een aanrijding op de Geldropseweg in Eindhoven is maandag een scooterrijder gewond geraakt.

Het ongeval vond plaats rond 13.00 uur. De automobilist verleende op de toegangsweg geen voorrang aan de scooterrijder, waarna er een botsing ontstond.

De bestuurder was na de val bij bewustzijn, maar had wel letsel in het gezicht opgelopen en is met een ambulance vervoerd naar het traumacentrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.