De gemeente is maandag gestart met de herinrichting van de kruising van de Jasonstraat met de Mercuriuslaan in Eindhoven. De kruising is een van de verkeersonveiligste plekken in de stad, schrijft het gemeentebestuur.

Volgens de bewindslieden gebeuren daar te veel ongelukken en doen er zich te veel gevaarlijke situaties voor. Bewoners klaagden eerder al over de onveilige verkeerssituatie.

Het fietspad op de Mercuriuslaan wordt verlegd, waardoor fietsers straks veiliger kunnen oversteken bij de Sterrenlaan.

De werkzaamheden duren tot half juni. De herinrichting kost zo'n 250.000 euro.