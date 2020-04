De gemeente is maandag gestart met het aanpakken van de fietspaden op de Vestdijk in de Eindhovense binnenstad. De paden worden rood gemaakt, in plaats van grijs.

De huidige bovenste asfaltlaag wordt verwijderd en vervangen voor een nieuwe rode laag. De gemeente wilde in het centrum eerst grijze fietspaden, maar vanwege de verkeersveiligheid worden ze nu toch allemaal rood gemaakt.



De werkzaamheden op de Vestdijk duren ongeveer een week.