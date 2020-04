Een auto is zondagmiddag in brand gevlogen bij de McDonald's aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven. Het voertuig liep, ondanks inspanningen van de brandweer, veel schade op.

Het voertuig stond op de parkeerplaats toen de auto in vlammen opging. Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Hier wordt onderzoek naar gedaan.