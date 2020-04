De sporthal van de Trudoschool in Eindhoven fungeert vanaf maandag als opvanglocatie voor daklozen tot de coronacrisis voorbij is, meldt het ED. In de sporthal kunnen twintig tot dertig daklozen terecht.

De omwonenden zijn afgelopen vrijdag door de gemeente per brief geïnformeerd over de komst van de tijdelijke daklozenopvang.

Eerder werden al tijdelijke opvanglocaties ingericht op de Anna van Egmondstraat en de Generaal Horrocklaan. Er is meer ruimte nodig voor daklozenopvang vanwege de 1,5 meter afstand die moet worden aangehouden en het feit dat meer daklozen tijdens de coronacrisis recht hebben op opvang.

De gemeente heeft de komst van een opvang niet eerst overlegd met buurtbewoners omdat het "geen normale tijden zijn".

Bewoners met klachten kunnen speciaal nummer bellen

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt in gesprek met het ED dat het om een tijdelijke voorziening gaat. Bewoners met vragen of klachten kunnen naar een speciaal telefoonnummer bellen.

De daklozenopvang in de sporthal van de Trudoschool is 24 uur per dag geopend en voorzien van bewaking. Het Leger des Heils en Springplank 040 zien erop toe dat alles goed verloopt. Wanneer de crisis voorbij is zal de opvang worden opgeheven.