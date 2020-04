Zoo Veldhoven heeft met een crowdfundingsactie binnen drie dagen 14.980 euro opgehaald. De dierentuin heeft geld nodig om de financieel moeilijke tijd tijdens de coronacrisis te doorstaan.

De actie loopt nog 57 dagen en er is nu al bijna een kwart van het streefbedrag (65.000 euro) gedoneerd door in totaal 768 mensen.



Zoo Veldhoven is sinds 16 maart is gesloten vanwege het coronavirus. Hierdoor zijn alle inkomsten weggevallen.



Met het ingezamelde bedrag wil Zoo Veldhoven de verzorging van tweeduizend dieren, het personeel en de vaste lasten betalen. Mocht het niet lukken om genoeg geld in te zamelen, dan vreest Zoo Veldhoven dat de dierentuin verkocht moet worden.