ASML heeft tweehonderd medische overalls gedoneerd aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

De geschonken goederen zullen worden gebruikt voor de ambulancezorg in Zuidoost-Brabant.



Het is niet de eerste keer dat de Veldhovense chipmachinefabrikant medische producten weggeeft. Een eerdere bestelling uit Taiwan, bestaande uit duizend medische overalls, werd ook gedoneerd.



"Elke bijdrage helpt. Zeker omdat de wereldwijde logistiek nu vaak zo'n uitdaging is", laat ASML weten op Twitter.