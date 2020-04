Het Eindhovense afvalbedrijf Cure zet vanaf vrijdag extra personeel en containers in om de toegenomen hoeveelheid afval te kunnen verwerken.

Volgens de gemeente is er door de coronacrisis meer huishoudelijk afval, omdat mensen massaal thuiswerken. In totaal is de toename 10 tot 20 procent. Containers in de stad zitten overvol.



Bovendien gaat de afvalinzameling veel langzamer dan normaal het geval is. Cure werkt met zogenoemde zijladers, bestuurd door de chauffeur. Voorwaarde is wel dat vuilnismannen de bakken eerst goed aan de straat neerzetten. Dat gaat nu moeizaam, omdat iedereen thuis is en de straten vol geparkeerd staan met auto's.

Er komen daarom meer bovengrondse containers, waar mensen hun afval in kunnen gooien. Die moeten voorkomen dat mensen afval op straat zetten.

