Het aantal misdrijven in Eindhoven was in maart dit jaar een vijfde minder dan dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie die vrijdag gepubliceerd zijn.

De afname van de criminaliteit in de stad kan te maken hebben met de maatregelen vanwege het coronavirus, maar de politie durft niet te zeggen dat dit altijd het geval is.

Het aantal overvallen in Eindhoven daalde van tien in maart vorig jaar naar drie dit jaar. Ook het aantal inbraken in auto’s nam af: van 137 vorig jaar naar 111 dit jaar.

De politie heeft wel meer meldingen gekregen van overlast door jongeren. Deze stijging komt volgens de politie vooral omdat mensen meer thuis zijn en daardoor meer overlast ervaren. Bovendien zijn jongeren meer op straat, omdat de scholen zijn gesloten.

