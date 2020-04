De gemeente Eindhoven gaat met twee partners uit de regio een noodfonds opzetten om start-ups in de omgeving door de coronacrisis te helpen.

De bedoeling is dat de pas begonnen bedrijven op die manier de kosten voor een aantal maanden kunnen overbruggen. Het is nog niet duidelijk welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen en wat de precieze voorwaarden zijn.

De gemeente Eindhoven staat garant voor een bedrag van 100.000 euro. Het is niet bekend hoeveel geld de twee andere partners, Brainport Development en Bright Move, opzij leggen.

Eerder kondigde het kabinet al aan om met een extra ondersteuning te komen voor start-ups en zogenoemde scale-ups, bedrijven die al iets verder zijn en willen uitbreiden. Landelijk gaat het dan om een budget van 100 miljoen euro. Volgens de initiatiefnemers van het regionale fonds is die regeling niet toereikend.

Eerder sprak de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (Economie) al zijn zorgen uit. "Je ziet dat start-ups buiten iedere regeling vallen. Omdat ze vaak nog geen omzet hebben, kunnen ze ook nog geen omzet laten zien. En dan heb je dus geen recht op enige compensatie."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.