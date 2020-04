Burgemeester John Jorritsma heeft een speciale videoboodschap gemaakt voor alle Eindhovense kinderen. De video is donderdagavond verspreid onder alle basisscholen en kinderopvangorganisaties.

In de video, die via de scholen verder verspreid wordt naar de ouders, riep Jorritsma de kinderen uit Eindhoven op om vooral vol te houden in de tijd van de coronacrisis, te blijven leren en lief te zijn voor hun ouders.

De burgemeester zette ook een teddybeer voor zijn raam, zodat de kinderen de ambtswoning kunnen afvinken als ze op 'berenjacht' gaan.

Ook onderwijswethouder Stijn Steenbakkers heeft een boodschap opgenomen. Hij richtte zich tot alle ouders: "Diep, diep respect voor jullie allemaal." De wethouder heeft net als de burgemeester inmiddels een beer voor het raam staan.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er wel vaker videoboodschappen naar de scholen worden gestuurd. "Deze keer vonden we het belangrijk om ook eens de ouders en kinderen een hart onder de riem te steken."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.