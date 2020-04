De politie heeft donderdag in Best een enorme lading drugs aangetroffen in een vrachtwagen. Het zou gaan om een grote partij cocaïne.

De lading werd onderschept na een inval van de politie bij een loods aan de rivier de Waal.

Bij de inval waren zwaar bewapende eenheden van de politie betrokken. Ook zijn er enkele arrestaties verricht.

De lading cocaïne kwam volgens de politie via de haven van Rotterdam in Best terecht.