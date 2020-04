Vitalis stelt zijn verzorgingshuizen in Eindhoven na vier weken weer open voor bezoek, zo heeft de zorginstantie donderdag besloten.

Vitalis heeft op verschillende locaties in Eindhoven speciaal ingerichte ontmoetingsplekken gemaakt zodat de bewoners hun familie weer kunnen zien.

"We merken in deze coronacrisis dat er veel eenzaamheid is. Mensen missen hun familie of een arm om hen heen", aldus Chantal den Bol, manager Vitalis Peppelrode. Peppelrode heeft vier huiselijke kamers gemaakt waar bezoek kan komen. Om het zo veilig mogelijk te houden zit er een stuk glas tussen de bewoners en hun familie.

"De meeste bewoners vinden het heel leuk, maar er zijn er ook een paar die het spannend vinden en het wel missen om iemand even vast te houden. Maar de eerste reacties van de bewoners als ze hun familie na lange tijd weer zien, is gewoon super."

Om eventuele verspreiding van het virus tegen te gaan vraagt Vitalis Peppelrode aan bezoekers om de spullen na het bezoek te desinfecteren zodat het weer schoon en veilig is voor de volgende bezoeker.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.