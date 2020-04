Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) doen samen met het initiatief Dutch Corona Mask onderzoek naar de mogelijkheid om gebruikte mondkapjes te reinigen. Dat vertelt initiatiefnemer van Duth Corona Mask Eddy Allefs.

Het is nog niet duidelijk of de mondkapjes dermate schoongemaakt kunnen worden dat ze kunnen worden hergebruikt.

"Dat uitzoeken is de kern van het initiatief", zegt Allefs. "De uitdaging zit in het materiaal van de filter. Dat bestaat uit drie laagjes. Een van die laagjes moet elektrostatisch geladen zijn. We zijn aan het onderzoeken hoe we de filters schoon kunnen maken zonder die lading te verliezen."

"Een andere mogelijkheid zou zijn om de elektrostatische lading er na het reinigen weer op de zetten. Maar omdat die laag in het masker zit, lijkt dat nog complexer te zijn."



Een ander initiatief is het 3D-printen van gezichtsmaskers. "De kwaliteit van geprinte maskers is niet zo hoog dat het door medisch personeel gebruikt kan worden. Maar voor burgers kan het wel welkom zijn, om verspreiding van het virus tegen te gaan."

Bevindingen worden online gedeeld

Alle vondsten die door de betrokken onderzoekers gedaan worden, worden gedeeld met de internationale gemeenschap. "De modellen voor het 3D-printen van gezichtsmaskers zijn vrij toegankelijk op het internet ofwel open source. Ook onze resultaten delen we open en bloot zodat iedereen er wat aan heeft", besluit Allefs.

De TU/e richtte eerder al een platform op waarmee de studenten van de universiteit aan de slag gaan met uitdagingen gerelateerd aan corona, zoals het ontwikkelen van een chatbot voor het Máxima Medisch Centrum.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.