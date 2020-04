De werkloosheid in Eindhoven is in maart fors toegenomen. Dat blijkt donderdag uit de cijfers over het aantal aangevraagde WW-uitkeringen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

De werkloosheid in de stad steeg volgens de uitkeringsinstantie afgelopen maand met 5,5 procent. Dat komt neer op bijna 3.950 inwoners. De stad Eindhoven telt ruim 230.000 inwoners.

Volgens het UWV vallen er in Eindhoven en omgeving vooral klappen in de horeca, detailhandel en cultuursector. Onder anderen uitzendkrachten in de logistieke sector en winkel- en horecamedewerkers kwamen op straat te staan.

Het UWV noemt de coronacrisis als voornaamste oorzaak van de forse toename in Eindhoven.

