Het aantal misdrijven in Eindhoven is in de afgelopen maand flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

In maart kwam de teller uit op 1.266 misdrijven. Dat zijn 330 misdrijven minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Onder meer het aantal woninginbraken en gevallen van zakkenrollen liep flink terug. Het lijkt erop dat de coronacrisis zorgt voor de afname van criminaliteit in de stad.



In Geldrop-Mierlo bleven de cijfers ongeveer gelijk, terwijl in Waalre het aantal misdrijven met de helft is toegenomen. Het gaat in Waalre vooral om een stijging van het aantal diefstallen.