In Dierenrijk in Mierlo zijn twee zeldzame wrattenzwijntjes geboren. Volgens de dierentuin leven er van de Visaya-zwijnen nog maar tweehonderd in het wild.

Het zijn de eerste jongen van deze varkenssoort die dit jaar in Europa zijn geboren. In Europese dierentuinen leven er van deze soort nog een kleine 160.

Het Visaya-wrattenzwijn komt in het wild alleen voor op de Filipijnen, waar het leefgebied van de zwijnen steeds kleiner wordt.



Moeder Malaya maakt het goed en zorgt goed voor haar tweetal. Het gaat om twee vrouwtjes. Haar eerdere jongen werden geboren in een Belgische dierentuin. Malaya woont sinds afgelopen zomer in Dierenrijk.



Het Visaya-wrattenzwijn is te herkennen aan een brede witte band op de snuit. Ze eten vruchten, grassen en bladeren. Na een draagtijd van vier maanden worden er meestal twee tot vier jongen geboren. Ze worden tussen de tien en vijftien jaar oud.