ICS Groep neemt het schoonmaakbedrijf Propers over, zo meldt het Eindhovense bedrijf woensdag.

Alle medewerkers van het bedrijf zijn vanaf 20 april in dienst bij ICS Groep. Propers is vooral actief in het zuiden van het land en heeft een jaaromzet van 1,4 miljoen euro per jaar.

ICS-directeur William Vlemmix laat weten blij te zijn met de overname. "Het past binnen onze bedrijfsfilosofie en onze groeiambitie. De medewerkers van Propers heten we van harte welkom binnen ons bedrijf."