Vijf culturele projecten uit de regio Eindhoven hebben vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds een financiële impuls gekregen van bij elkaar 23.500 euro.

Voor rondreizend festival De Parade, dat voor dit jaar een Eindhovense editie in de planning heeft, is 10.000 euro gereserveerd. Het Storioni Festival, dat de editie van dit jaar in mei al cancelde, profiteert met 5.000 euro. Eenzelfde bedrag ligt klaar voor designmuseum Onomatopee.

Mannenkoor La Bonne Espérance krijgt 2.500 euro bijgeschreven vanuit het Cultuurfonds. De Geldropse Stichting De Tandeloze Tijd krijgt een bedrag van 1.000 euro.



De Helmondse cultuur is met in totaal 27.000 euro net iets beter bedeeld dan Eindhoven. Breda profiteert het best met een bedrag van 54.000 euro. In totaal was er 270.000 euro beschikbaar gesteld voor de Noord-Brabantse cultuur.



Het Cultuurfonds laat weten coulant om te gaan met het uitbetalen van eerder toegezegde bedragen voor evenementen die door de coronacrisis inmiddels (deels) gecanceld zijn.