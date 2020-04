Het Maxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven heeft een revalidatieafdeling geopend voor coronapatiënten.

Op de afdeling komen mensen te liggen die na een opname op de intensive care (ic) moeten herstellen. Een team van experts moet de patiënten hierbij helpen.



"Nu er steeds meer patiënten van de ic mogen, komen we in een volgende fase; de weg naar herstel. Die weg is niet eenvoudig. De tijd die patiënten nog in ons ziekenhuis zijn, proberen we daarom zo goed mogelijk te gebruiken om met hen de eerste stappen van hun herstel te zetten", vertelt revalidatiearts Chantal Bakker.

