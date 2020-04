De deur van een garage in Best werd in de nacht van maandag op dinsdag geramd. In de box stonden verschillende motoren geparkeerd, maar er werd niets ontvreemd.

Rond 00.45 uur schrok de buurt wakker van een enorme knal. De eigenaar nam polshoogte en zag dat de deur van zijn garage volledig uit zijn voegen was geraakt door de botsing.

De politie vermoed dat de daders schrokken van het kabaal dat zij produceerden met hun actie en daarom zijn gevlucht.