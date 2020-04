Een woning aan de Spechtlaan in Best is in de nacht van zondag op maandag beschoten. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond.

De achtertuin van de woning grenst aan een golfbaan en werd vanaf daar rond 2.30 uur meerdere keren onder vuur genomen.

De politie voerde een buurtonderzoek uit en forensisch rechercheurs hebben naar sporen van de dader gezocht.

Personen die in het bezit zijn van camerabeelden of iets verdachts hebben gezien worden verzocht zich te melden op het bureau.