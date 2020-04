Meerhovenaren kunnen op korte termijn weer koeien zien grazen in Park Meerland in Eindhoven. Dat laat Stichting Beheer Park Meerland maandag weten op hun website.

De stichting heeft een boer gevonden die bereid is zijn Brandrode runderen in de weides te laten.

In tegenstelling tot de vorige koeien die in het veld stonden, zijn deze runderen wel geschikt voor natuurbegrazing en kunnen ze goed tegen de Nederlandse zomer. Daarom is in overleg met de gemeente en Bewonersvereniging Meerhoven besloten om deze soort koeien naar het park te halen.



Het duurt nog even voordat Meerhovenaren de koeien kunnen zien. In de komende weken worden eerst de poorten van de weides gemaakt en wordt de omheining geschikt gemaakt zodat kalfjes kunnen meekomen met de moederdieren.



De boer en de gemeente hebben een overeenkomst getekend dat de koeien één jaar te bewonderen zijn in het park.



Eerder liepen er rood/zwartbonte koeien in het park rond, maar die zijn weggehaald door een boer na onrust in de wijk. Het zou volgens bewoners onder meer te heet en te nat zijn voor de koeien en er zou te weinig schaduw zijn.

Ook was de weide volgens de boer niet voedzaam genoeg en moest hij regelmatig bijvoeren. Daarop heeft de boer de knoop doorgehakt en zijn de koeien weggehaald.