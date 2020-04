Twee auto's zijn zaterdagmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Anna van Engelandstraat met de Karel de Grotelaan in Eindhoven.

Een van de betrokken auto's wilde de Karel de Grotelaan oprijden en heeft daarbij vermoedelijk de tegemoetkomende auto over het hoofd gezien.

Een van de voertuigen raakte vooral aan de zijkant beschadigd, de ander aan de voorkant. Door het ongeluk lagen de brokstukken verspreid over de weg en is de Karel de Grotelaan in de richting van Veldhoven enige tijd afgesloten geweest. Bij de botsing is niemand gewond geraakt.