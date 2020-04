De politie heeft vrijdag een 36-jarige man aangehouden die agenten bedreigde met de dood en met besmetting van het coronavirus op de Bellinistraat in Eindhoven.

Agenten spraken de Eindhovenaar aan omdat zijn auto half op de weg geparkeerd stond. Toen ze wilden vragen of alles in orde was, stapte hij uit en liep hij op de agenten af. Hij zei besmet te zijn met het coronavirus en dreigde hen ook te besmetten.

Toen agenten hem probeerden aan te houden, bedreigde hij hen ook met de dood. Daarbij spuugde hij een van de agenten in het gezicht. Hij werd aangehouden en zit momenteel vast voor verder onderzoek.

De agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging en poging tot zware mishandeling. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en een week later staat een snelrechtszitting gepland.

