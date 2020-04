Bij 1.100 thuiszorgcliënten van het Sint Annaklooster in Eindhoven zijn op Goede Vrijdag boeketten bezorgd. Met de actie wordt geprobeerd de eenzame paasdagen van ouderen op te fleuren.

Door de coronacrisis zijn ouderen noodgedwongen vaker alleen. Daarom zette rapper Ali B een landelijke actie op om bloemen te bezorgen aan ouderen in het hele land.



Landelijk zijn afgelopen vrijdag zo'n 150.000 boeketten bezorgd, waarvan 1.100 bij thuiszorgcliënten van het Sint Annaklooster. De bloemen werden in Eindhoven uitgedeeld door medewerkers van de VDL Groep en SPARCK sportsclub.



Volgens algemeen directeur Anita Schavemaker van het Sint Annaklooster gaat ten tijde van de coronacrisis de meeste aandacht uit naar bewoners in de zorglocatie en worden thuiszorgcliënten vaker over het hoofd gezien.

"Juist deze cliënten in de thuiszorg hebben, met het wegvallen van hun sociaal netwerk, extra aandacht nodig", aldus Schavemaker.



Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.