Er zijn vrijdag dertien gevulde vaten en emmers met drugsafval gevonden in het kanaal tussen Eindhoven en Geldrop.

De spullen werden gevonden in het water aan de Kanaaldijk-Zuid. De brandweer kreeg rond 12.00 uur een melding.

Het gaat om een bijtende stof die schadelijk is voor het milieu. Het wordt gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Een deel van de stof is bij de dumping vrijgekomen in het water.



Het is bovendien de tweede keer in korte tijd dat er drugsafval is gedumpt aan de Kanaaldijk-Zuid. Zaterdagavond werd er al een lading van veertig volle vaten met drugsafval uit het water gehaald.



De politie en de brandweer zijn naar de Kanaaldijk-Zuid gegaan om metingen te doen.