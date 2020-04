De gemeente Eindhoven voert vrijdag een paar aanvullende maatregelen in om winkels, organisaties van evenementen en scholieren tegemoet te komen.

Zo mogen winkels op Goede Vrijdag tot 22.00 uur openblijven. Hiermee hoopt de gemeente de verwachte paasdrukte beter over het weekend te spreiden. De gemeente Waalre besloot donderdag ook al tot een extra koopavond. Beide gemeentes komen hiermee tegemoet aan een oproep van het Centraal Bureau Levensmiddelen.

De gemeente Eindhoven besloot daarnaast om de al toegekende subsidie voor inmiddels gecancelde evenementen die vóór 1 juni stonden geprogrammeerd, niet terug te vorderen. Voorwaarde is wel dat de afgelasting direct het gevolg is van de coronacrisis.

Ook wordt voor 50.000 euro aan gemeentelijke belastingen niet in rekening gebracht en worden al opgelegde leges kwijtgescholden. Veel evenementenbureaus verkeren momenteel in onzekerheid over de periode ná 1 juni, omdat het kabinet daar nog geen duidelijkheid over heeft gegeven.

Er komen ten slotte ook 160 extra laptops beschikbaar voor scholieren. Daarvoor is 32.000 euro vrijgemaakt door de gemeente. Eerder kwamen vanuit het bedrijfsleven en instellingen al negenhonderd laptops beschikbaar voor scholieren die anders thuis geen digitale lessen konden volgen. Toch was er nog een tekort van 160 computers, maar dat is nu aangevuld.

