De Chinese partnerstad Nanjing heeft vrijdag een lading mondkapjes gestuurd naar Eindhoven. De steden hebben al zo'n 35 jaar een vriendschapsband.

Door de coronacrisis is er een tekort aan mondkapjes die door medisch personeel kunnen worden gebruik. Om hoeveel mondkapjes het precies gaat, is niet bekend.



Voordat het beschermingsmateriaal in gebruik kan worden genomen zal het eerst getest worden of de kapjes voldoen aan de Nederlandse maatstaven. Eerder werd een grote lading mondkapjes uit China afgekeurd omdat de Chinese pasvorm afwijkt van de Europese.



Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven laat op Twitter weten blij te zijn met de gift.