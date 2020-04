Om drukte in winkels tijdens te voorkomen, mogen Waalrese winkeliers de deuren langer openhouden op Goede Vrijdag. Dat heeft de gemeente donderdag besloten in verband met de coronacrisis.

Het gaat om een uitzondering, want normaal moeten de winkels de deuren al om 19.00 uur sluiten. Komende vrijdag is dat eenmalig pas om 22.00 uur. Ondernemers mogen zelf bepalen of ze hun winkel tot die tijd open willen houden.



De gemeente verwacht dat er veel inkopen voor het paasweekend gedaan zullen worden. Als het druk wordt, is het moeilijk om de coronamaatregelen op te volgen. Door de winkels langer open te houden denkt de gemeente dat de toestroom aan klanten beter wordt verspreid.



Met dit eenmalige besluit hoopt Waalre de extra druk bij de winkeliers te verlichten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.