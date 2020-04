Het stadsbestuur van Eindhoven laat weten dat er inmiddels al bijna vierduizend hulpaanvragen van zzp'ers bij de gemeente zijn binnengekomen. Gemiddeld krijgt de gemeente er zo'n twee- tot driehonderd per jaar.

Wethouder Yasin Torunoglu (Werk en Inkomen) onderstreept de impact van de crisis. "In anderhalve week tijd is vierduizend een gigantisch aantal. Inmiddels hebben we bijna zevenhonderd mensen kunnen helpen."

Ook zijn er veel meer aanvragen voor een bijstandsuitkering, 89 in totaal. De wethouder laat weten dat hij dat de afgelopen jaren niet heeft meegemaakt in zo'n korte tijd.



"De klap is ongenadig hard en ongenadig snel", zegt ook wethouder Stijn Steenbakkers (Economie). Wekelijks heeft hij crisisoverleg met de grote werkgevers, bestuurders en het mkb. Met allerlei regelingen proberen ze de klappen voor ondernemers te verzachten.

Ook de gemeente zelf heeft te maken met de gevolgen van de crisis. De schadepost loopt wellicht in de miljoenen euro's, is de verwachting.

De stad loopt nu veel inkomsten mis en het is de vraag of die gelden op de langere termijn alsnog binnenkomen. Wat de precieze gevolgen van de crisis voor het budget van de gemeente zijn, is nog niet duidelijk.

