De politie is een onderzoek gestart naar de dood van een man in de Eindhovense binnenstad. De man werd woensdagmiddag in zijn woning op de Gedempte Gracht gevonden.

De politie rukte uit na een melding. De man lag in een grote plas bloed, onder verdachte omstandigheden.



De recherche is bezig met een onderzoek in het appartement. Het zou volgens de politie kunnen zijn dat het slachtoffer is gevallen, maar dan zou hij wel 'vreemd terechtgekomen' zijn.